Депутат Иванов рассказал о «рекорде бюрократии» с выплатами вдове участника СВО

Вдова погибшего на спецоперации бойца в течение 19 месяцев не могла получить выплату за орден Мужества, который посмертно вручили ее мужу, сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов. Он отметил, что общается с женщиной с осени 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам депутата, он познакомился с женщиной, когда помогал решить вопрос с невыплатой мужу денежного довольствия, потом отправлял ему гуманитарную помощь. После гибели военнослужащего в марте 2023 года господин Иванов занимался вопросом перерасчета довольствия, а также оформлением компенсации за похороны, выплаты страховки и средств за награду.

«Прошло 19 месяцев. Со своей стороны трижды направлял запросы в надзорные ведомства. Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Как утверждает господин Иванов, страховку за гибель мужа вдова смогла получить через 7 месяцев, перерасчет денежного довольствия — через 11 месяцев, а компенсацию за погребение — через 14 месяцев.

«Вместе с тем повторю. Такие рекорды бюрократии сегодня на СВО — это скорее исключение. Да, бывает, тянут с документами один-два-три месяца. Но чтобы полтора года — это из ряда вон выходящая проблема»,— отметил депутат.

Семьи военнослужащих, погибших на СВО, получают пособие размером 7,4 млн руб., а также регулярные ежемесячные выплаты. Раненым выплачивают по 3 млн руб.

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