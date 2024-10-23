Чистая прибыль ТМК по РСБУ за год снизилась на 27,5% до 28,4 млрд рублей

За период с января по сентябрь 2024 году чистая прибыль ПАО «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК») составила 28,39 млрд руб., что на 27,47% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (39,15 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка ТМК сократилась за год на 8,9% до 327,42 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выручка ТМК сократилась за год на 8,9% до 327,42 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно отчету, выручка ТМК по РСБУ за год снизилась на 8,9% — 359,04 млрд руб. до 327, 42 млрд руб. Себестоимость продаж за первые девять месяцев текущего года составила 302,8 млрд руб., в прошлом году — 329,75 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 15,97% — с 29,3 млрд руб. до 24,61 млрд руб.

ПАО «ТМК» является ведущим поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В Свердловской области компания представлена Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ) в Первоуральске, Северским трубным заводом (СТЗ) в Полевском и Синарским трубным заводом (СинТЗ) в Каменске-Уральском.

Анастасия Таначева