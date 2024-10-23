В деятельности завода в Каменске-Уральском выявили загрязнение окружающей среды

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили ряд нарушений в области охраны окружающей среды в деятельности Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора

Росприроднадзор выявил следующие нарушения:

осуществление выбросов загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выброс вредных веществ в воздух;

нарушение правил эксплуатации установок очистки газа;

осуществление сброса сточных вод с превышением установленных нормативов, нарушение правил водопользования;

превышение установленного норматива образования отхода;

нарушение требований при накоплении отходов;

предоставление недостоверных сведений в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и декларации о количестве товаров/упаковки товаров.

Как сказано в сообщении, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Полина Хабарова