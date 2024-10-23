В деятельности завода в Каменске-Уральском выявили загрязнение окружающей среды
Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили ряд нарушений в области охраны окружающей среды в деятельности Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.
Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора
Росприроднадзор выявил следующие нарушения:
- осуществление выбросов загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выброс вредных веществ в воздух;
- нарушение правил эксплуатации установок очистки газа;
- осуществление сброса сточных вод с превышением установленных нормативов, нарушение правил водопользования;
- превышение установленного норматива образования отхода;
- нарушение требований при накоплении отходов;
- предоставление недостоверных сведений в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и декларации о количестве товаров/упаковки товаров.
Как сказано в сообщении, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.