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В деятельности завода в Каменске-Уральском выявили загрязнение окружающей среды

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили ряд нарушений в области охраны окружающей среды в деятельности Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.

Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора

Росприроднадзор выявил следующие нарушения:

  • осуществление выбросов загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выброс вредных веществ в воздух;
  • нарушение правил эксплуатации установок очистки газа;
  • осуществление сброса сточных вод с превышением установленных нормативов, нарушение правил водопользования;
  • превышение установленного норматива образования отхода;
  • нарушение требований при накоплении отходов;
  • предоставление недостоверных сведений в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и декларации о количестве товаров/упаковки товаров.

Как сказано в сообщении, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Полина Хабарова

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