Марат Хуснуллин: рынок жилья на юге будет развиваться за счет туркластеров

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие годы рынок жилья на юге России будет развиваться за счет создания новых туристических кластеров. Упомянул вице-премьер, в частности, реализацию проектов в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вице-премьер заявил, что в ближайшие шесть лет правительство планирует создать 242 тыс. гостиничных номеров. В этой сфере будут заняты около 1 млн человек. Все они, отметил господин Хуснуллин, должны будут где-то жить.

«У нас многие проекты сейчас реализуются в Сочи — уже внутри существующего города. Но много и проектов на относительно незастроенных территориях. Поэтому рынок жилья будет развиваться вокруг туристических кластеров, которые мы сейчас определили», — заявил вице-премьер во время пленарной сессии Московского Международного жилищного конгресса 23 октября.

По словам господина Хуснуллина, туризм остается «тяжелым сегментом». Однако, отметил вице-премьер, отрасль продолжает развиваться взрывными темпами в течение последних двух лет.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта планируют создать агротуристический кластер площадью около 500 га. В нем разместятся форелевое хозяйство, тепличный комплекс, оливковые и фруктовые сады.

Вячеслав Рыжков