Путин: Игры БРИКС в Казани подтвердили потенциал России для проведения крупных спортивных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС сообщил, что 5-е Спортивные игры стран БРИКС 2024 года в Казани показали, что в России имеется потенциал для проведения спортивных мероприятий мирового уровня.

«Эти игры наглядно показали, что в России есть современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также предложил главам стран БРИКС разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта для дальнейшего развития Спортивных игр стран БРИКС.

В текущем году в Казани прошли пятые Игры БРИКС, где спортсмены состязались в 27 видах спорта. Эти игры впервые были организованы в открытом формате, что позволило привлечь участников не только из стран-участниц объединения, но и из более чем 80 стран мира.

Влас Северин