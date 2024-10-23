«Яндекс Go»: 99% поездок на электросамокатах прошли без нарушений в 2024 году

В сезоне 2024 года больше 99% поездок на кикшеринге в сервисе «Яндекс Go» совершались без нарушений и происшествий, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Там напомнили, что в зависимости от серьезности нарушения сервис может оштрафовать пользователей или ограничить доступ к аренде: всего в этом сезоне «Яндекс Go» применил разные санкции больше 120 тыс. раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Таким образом в «Яндекс Go» прокомментировали обнародованные накануне данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы о сокращении на 48% аварийности с электросамокатами за три прошедших месяца. С 15 июля, напомним, на территории между ТТК и МКАД было введено ограничение скорости в 20 км/ч для кикшеринга, в связи с чем ДТП стало происходить меньше.

В Whoosh «Ъ» сообщили, что также видят тренд на снижение аварийности, который объясняется комплексом различных мер, в том числе фиксацией нарушений по камерам, установкой номеров на СИМ, внедрением технологий по блокировке поездок вдвоем, тестированием перед стартом поездки на состояние опьянения и т. д. «Совместные усилия действительно дают хороший результат,— отмечают в компании.— Сезон еще не окончен, мы находимся в диалоге с городом, будем дальше наблюдать за аварийностью». В «Яндексе» считают, что нужно «отдельно» работать с пользователями, для которых езда с нарушениями — норма.

Подробнее о том, как снизилась аварийность с СИМ в Москве, читайте в материале «Ъ» «Чуть помедленнее, СИМы, чуть помедленнее».

Иван Буранов