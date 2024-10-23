Минобороны РФ рассказало об ударах по украинским военным аэродромам и катерам

Российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов Украины, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и места сборки БПЛА, сообщило Минобороны России. Удары нанесены авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в северо-западной части Черного моря четыре безэкипажных катера, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил взаимный отказ с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре. По его мнению, это могло бы привести к «завершению горячей фазы войны». Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в сентябре рассказывал, что Киев выступал с инициативой по отказу от ударов по энергообъектам, но позднее сам же от нее и отказался.

Что происходит на 973-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».