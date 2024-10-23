Председатель парламента Грузии заявил о признаках подготовки госпереворота

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили утверждает, что в стране есть группа людей, которая ведет подготовку к госперевороту. По его словам, в качестве повода используют данные неправительственных организаций. Они якобы должны подготовить «некорректные отчеты» о парламентских выборах, которые пройдут в субботу, 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шалва Папуашвили

Фото: parliament.ge Шалва Папуашвили

Фото: parliament.ge

Господин Папуашвили призвал граждан Грузии «сохранять трезвость». Он считает, что «главным антидотом против таких негрузинских сил» является приход на выборы. «Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту»,— сказал спикер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). О каких фактах идет речь, он не уточнил.

Шалва Папуашвили убежден, что местные наблюдательские организации пытаются создать информационный шум и дать «ложный повод для очередных беспорядков». «К этому причастны местные наблюдательные организации, с одной стороны, с ложными сообщениями, когда выдвигаются ложные обвинения, а с другой стороны, сокрытие ими нарушений со стороны оппозиции»,— добавил он.

На этой неделе исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что оппозиционеры планируют «на нескольких участках шантаж или подкуп солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции». «Грузинской мечте» противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции. Они уже договорились сформировать «техническое правительство», которое должно будет осуществить требуемые Брюсселем реформы и обеспечить начало переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС). ЕС приостановил процесс вступления Грузии, сочтя, что действия правительства страны противоречат европейским ценностям.

Подробности — в материале «Ъ» «Грузия проголосует с оглядкой на Молдавию».