Власти Казахстана объяснили, почему запретили ввоз пшеницы из России

Большая часть сельскохозяйственной продукции, ввоз которой из Казахстана в Россию ограничен, доставили в республику извне, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. По его словам, эту продукцию реэкспортировали, чаще всего из Узбекистана. В основном речь идет о перцах, томатах и дынях. Решение о запрете на ввоз пшеницы до конца текущего года связано с необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Жумангарин заверил, что ограничения особого влияния на сельское хозяйство Казахстана не оказывают. «Продукция, которая на сегодняшний день ограничена к ввозу в Россию на основе того, что у нас выявлены определенные карантинные объекты в продукции растениеводства,— на самом деле большая часть ее производства не из Казахстана»,— сказал чиновник на брифинге (цитата по ТАСС).

Говоря о пшенице, он заявил, что ее завозили в республику по серым схемам. «Непонятная пшеница, которая идет по серым схемам, по цене ниже любой мыслимой себестоимости — от $60 до $80 за тонну — не просто ломает рынок и нивелирует честный труд тысяч наших фермеров, она еще и вносит сумятицу в экспортные отправки»,— пояснил замглавы правительства. По его словам, запрет позволил навести порядок с ценами на внутреннем рынке Казахстана. При этом, когда закончится его действие, власти «будут контролировать цену на границе между странами».

17 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Казахстана сельхозпродукции, в том числе пшеницы, чечевицы и семян льна масличного, за исключением транзитной продукции с фитосанитарными сертификатами на страну конечного назначения. Ввоз томатов, перцев, семян подсолнечника для посева из третьих стран и казахстанских дынь был запрещен полностью. В российском ведомстве утверждают, что решение принято для фитосанитарной безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Симметричное зерно».