Не имей сто рублей, а имей сто гостей

В Сочи с 1 января 2025 года введут туристический налог: сумму, привязанную к стоимости проживания и составляющую не менее ста рублей, начнут платить отели. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ. Сейчас власти Сочи прорабатывают вопрос на местном уровне. Экономисты считают, что новый механизм автоматизирует процесс сбора и сделает его более прозрачным. По оценке отельеров, введение турналога серьезно изменит всю экономику отелей, работающих в легальном поле, но не затронет объекты, которые не прошли классификацию.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Власти Сочи прорабатывают вопрос замены курортного сбора на так называемый туристический налог с 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин по итогам встречи с заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым.

«Сейчас прорабатываем вопрос на местном уровне во взаимодействии с администрацией Краснодарского края», — написал господин Прошунин в Telegram-канале.

Сейчас размер курортного сбора в Сочи составляет 50 руб. за сутки. Размер туристического налога составит 1% от суммы оплаты в средствах размещения за каждый день пребывания, но не менее 100 руб. в сутки. Предусмотрено поэтапное повышение ставки до 5% в 2029 году.

Курортный сбор платили туристы с 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2022 году президент России Владимир Путин продлил эксперимент до конца 2024 года, добавив в список Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». 12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.

В июле «Ъ-Сочи» писал, что председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко во время посещения Сочи отметил потенциал туристического налога. «Его сумма будет зависеть от стоимости проживания, поступления пойдут в местный бюджет. При этом муниципалитеты смогут самостоятельно определять его необходимость и размеры ставок»,— сказал он.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян отмечает, что раньше курортный сбор взимался непосредственно с туристов. Теперь же платить налог будут отели, но в конечном итоге расходы все равно лягут на отдыхающих, так как сумма будет включена в стоимость проживания.

Эксперт говорит, что в первую очередь из-за минимальной суммы сбора пострадают малообеспеченные слои населения. «Допустим: для небогатого туриста номер стоит 1 тыс. руб. в сутки. Для богатого туриста номер стоит 10 тыс. руб. в сутки. Оба отдадут сто руб. Небогатый турист — потому что это минимальный порог, а богатый — потому что это 1% от 10 тысяч»,— разъясняет Алексан Мкртчян.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что туристический налог заметно повлияет на гостиничный бизнес. «Формально налог 1%, но не меньше ста руб. Так, если номер будет стоить не 10 тыс. руб., а 5 тыс. руб., платеж поднимется до 2%. Это оборотный налог, и он очень серьезно изменит всю экономику отелей, санаториев, пансионатов, апарт-отелей, гостевых домов, которые работают в легальном поле»,— говорит эксперт.

«Дело в том, что налог будут платить классифицированные объекты. По оценкам экспертов, в Сочи больше объектов, которые не прошли классификацию. С этим отчасти согласна администрация города. Получается, что нагрузка пойдет только на легально работающие объекты»

По его словам, вступление в силу закона о туристическом налоге может быть отсрочено: «Дело в том, что налог будут платить классифицированные объекты. По оценкам экспертов, в Сочи больше объектов, которые не прошли классификацию. С этим отчасти согласна администрация города. Получается, что нагрузка пойдет только на легально работающие объекты».

Эксперт добавляет, что закон требует определенной доработки на федеральном уровне. «Многие недобросовестные предприниматели уходят в сдачу жилья. Они говорят, что не оказывают гостиничных услуг, поэтому не проходят классификацию. Помимо этого, курортный сбор платил турист, а отели выполняли техническую функцию. Сейчас именно отели будут являться плательщиками налога даже в том случае, когда в номере никто не живет», — говорит Дмитрий Богданов.

По мнению управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, включение налога в стоимость проживания позволит автоматизировать процесс сбора средств и сделать его более прозрачным. «На данный момент в Сочи действует курортный сбор. Он взимается с отдыхающих за каждый день пребывания в размере пятидесяти руб. Однако механизм сбора не всегда эффективен, так как многие туристы останавливаются в частном секторе, где контроль за уплатой затруднен», — резюмирует эксперт.

Андрей Куценко