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Театр им. К. Тинчурина впервые представит в Москве спектакль «Чулпан»

11 декабря в Москве театр имени К.Тинчурина представит в Москве спектакль о первой любви «Чулпан» (1955). На московской сцене этот спектакль представят впервые. Об этом сообщает пресс-служба театра. Премьера спектакля состоялась в июне 2015 года. Автором постановки стал татарстанский драматург Шариф Хусаинов, режиссер — Р. Гарипова.

12 октября в столице России театр представит комедию «Мхббт баскычы» («Лестница любви», автор – Ш.Фархутдинов, режиссер – Р.Загидуллин).

В последний раз гастроли Тинчуринского театра в Москву состоялись в марте 2024 года. Месяц спустя за большой вклад в развитие театрального искусства народной артисткой Республики Татарстан стала актриса драмы театра им. Тинчурина Лилия Махмутова.

Зарина Акбирова

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