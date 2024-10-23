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Фотограф заблудился в лесу Сочи и несколько часов ждал спасателей на дереве

В ночь на 23 октября в Лазаревском районе Сочи сотрудники ЮРПСО МЧС России помогли 34-летнему туристу, который заблудился во время фотосъемки реки Неожиданной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Следуя навигационным указаниям, потерявшийся двигался вдоль русла реки, однако при попытке вернуться по альтернативному маршруту наткнулся на заброшенную грунтовую дорогу. В условиях наступившей темноты турист потерял ориентацию и обратился за помощью через службу «112».

Оперативный дежурный МЧС России запросил у фотографа геолокацию. Заблудившийся продиктовал координаты и сообщил о своих опасениях по поводу диких животных, после чего решил дождаться спасателей на дереве.

Спустя два часа поисков спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили заблудившегося в зарослях колючих кустарников и вывели его из леса. На служебном автомобиле туриста доставили в городскую черту, где ему была оказана необходимая помощь.

Мария Удовик

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