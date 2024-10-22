С начала года в Сочи зарегистрировали 1,9 тысячи субъектов МСП

В Сочи с начала 2024 года зарегистрировали 1,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. На курорте наблюдают рост предпринимательской активности. Зафиксирован рекордный прирост количества самозанятых — на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас самозанятых на курорте 66 тыс., рассказал глава Сочи Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

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«Сочи продолжает оставаться одним из ключевых экономических центров Краснодарского края и играет важную роль в развитии российской туристической отрасли. Сегодня большое снимание уделяется строительству и модернизации средств размещения, улучшению их материально-технической базы, повышению уровня обслуживания и созданию комфортной городской среды. Этот вектор развития мы и планируем сохранить»,— отметил господин Прошунин.

Мэр также рассказал о реализации городского проекта «Выбирай Сочинское». К нему присоединились более 160 предпринимателей города. В целом, по словам главы курорта, предпринимательской активности в Сочи способствуют меры государственной поддержки, в том числе нефинансовые. Это консультации, курсы и другие направления поддержки.

Вячеслав Рыжков