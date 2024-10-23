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Коммерсантъ FM
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Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить острые региональные конфликты

Президент России Владимир Путин выступил на заседании саммита БРИКС в узком составе. Он предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы международной повестки, в том числе урегулирование острых региональных конфликтов.

Владимир Путин (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках форума БРИКС в Казани

Владимир Путин (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках форума БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках форума БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, РФ с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках БРИКС в нынешнем году. В числе прочего, по его словам, власти «делали все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения», а также повысить роль БРИКС в решении «насущных глобальных и региональных проблем».

«Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В заседании также участвуют президент Египта Абдельфаттах Сиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, премьер Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Сирил Рамафоза и глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.

Саммит БРИКС в Казани стартовал вчера, 22 октября, он продлится два дня. На мероприятие должны приехать главы 24 государств. Сегодня планируется провести узкое и расширенное заседания стран—участниц БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в итоговой декларации саммита будет отражена позиция стран объединения по военному конфликту на Украине.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

Фотогалерея

Саммит БРИКС

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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