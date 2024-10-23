Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить острые региональные конфликты

Президент России Владимир Путин выступил на заседании саммита БРИКС в узком составе. Он предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы международной повестки, в том числе урегулирование острых региональных конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках форума БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева) во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках форума БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, РФ с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках БРИКС в нынешнем году. В числе прочего, по его словам, власти «делали все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения», а также повысить роль БРИКС в решении «насущных глобальных и региональных проблем».

«Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В заседании также участвуют президент Египта Абдельфаттах Сиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, премьер Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Сирил Рамафоза и глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.

Саммит БРИКС в Казани стартовал вчера, 22 октября, он продлится два дня. На мероприятие должны приехать главы 24 государств. Сегодня планируется провести узкое и расширенное заседания стран—участниц БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в итоговой декларации саммита будет отражена позиция стран объединения по военному конфликту на Украине.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».