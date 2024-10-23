Хуснуллин: ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции

Власти предложат новые меры поддержки ипотеки в России, как только инфляция начнет снижаться, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции.

Господин Хуснуллин отметил, что инфляция в строительстве выше, чем по стране. Конкретные показатели он не назвал. «Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной»,— сказал вице-премьер на Московском международном жилищном конгрессе (цитата по «РИА Новости»).

Минэкономики сообщало, что годовая инфляция в начале октября замедлилась до 8,52%. Центробанк считает целевым уровнем инфляции 4%.

На этой неделе правительство выделило почти 500 млрд руб. на льготные ипотечные программы. По данным «ДОМ.РФ», в начале октября выдача ипотечных кредитов заметно снизилась, а средняя ставка по ним существенно выросла. При этом эксперты уверены, что ставки по ипотеке продолжат расти, так как они уже превысили «запретительный» уровень, а заемщики обращают внимание в основном на ежемесячный платеж. Однако он завязан на увеличении сроков кредитов, которое в ближайшее время станет невозможным.

Подробности — в материале «Ъ» «Платеж важнее процента».