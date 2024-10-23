Прокуратура проводит проверку из-за отключения воды в Туймазинском районе

Туймазинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту выхода из строя трансформаторной станции в селе Субханкулово, повлекшего отключение холодной воды, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии около 5,5 тыс. жителей села остались без воды. Подачу холодной воды приостановили в том числе в четырех детских садах, школе, колледже и больнице.

Администрация района организовала подвоз питьевой воды.

Как сообщал «Ъ-Уфа», трансформаторную станцию эксплуатирует ООО «УПТК "Водомонтажкомплект"», предприятие сообщило об аварии утром.

Вместо поврежденного трансформатора будет установлен новый, перед запуском системы водоснабжения пройдут испытания, добавили в пресс-службе МЧС. Работы планируется завершить к 13:00.

Майя Иванова