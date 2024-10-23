FT узнала о «тайном ограничении» Турцией импорта в Россию

Турецкая таможня заблокировала экспорт в Россию американской продукции военного назначения, утверждает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники. По информации газеты, Анкара приняла такое решение после предупреждения Вашингтона о «последствиях», если торговля не прекратится.

За последние несколько недель Турция приостановила экспорт более 40 категорий товаров в Россию, которые США сочли критическими важными для российской военной сферы. Среди таких товаров собеседник газеты называет микрочипы, процессоры и системы дистанционного управления, которые могут использоваться в ракетах и беспилотниках.

Попавшие под ограничения товары упомянуты в списке 50 «высокоприоритетных» товаров западного производства. Такие импортные товары США, ЕС, Британия и Япония считают ключевыми для российской военной промышленности.

При этом, отмечает FT, публично Турция не объявляла о новых ограничениях. Один из источников утверждает, что официальных объявлений от страны не последовало из-за «политический деликатности». Министерство торговли Турции не ответило на запрос газеты.

С начала 2024 года турецкие банки начали отказываться от работы с российскими из-за опасений попасть под вторичные санкции США. В сентябре ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в Турции могут оставить только один банк Emlak Katilim для сделок с Россией.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Ъ» «Турецкие банки раскручивают доплаты».