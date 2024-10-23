Отправившийся в единственный в 2024 году рейс турпоезд «Рица» прибудет в Сочи

Туристический поезд «Рица» совершает свой единственный круиз в 2024 году. Железнодорожный транспорт следует по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва. В среду, 23 октября, поезд прибудет в Сочи, предварительно сделав остановку на Сухумском вокзале в Абхазии, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Путешествие началось 18 октября с отправлением из Москвы. В это время на борту было более 150 пассажиров. В ходе поездки туристы посетили Новороссийск с экскурсиями по винодельням и Гагру, где пассажиры смогли увидеть Голубое озеро и озеро Рица, а также Юпшарский каньон и Новоафонский монастырь.

В Сухуме пассажиров встречали с музыкой и национальными танцами. Путешественники смогли посетить Новый Афон, ботанический сад и местные рынки.

В Сочи туристов ожидают прогулки по Олимпийскому парку и центральной набережной курорта.

Паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией осуществляется прямо на борту. Пассажирам не приходится покидать вагоны поезда.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из самых популярных железнодорожных направлений. В топ также вошли такие города, как Анапа, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье.

Мария Удовик