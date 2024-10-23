Sputnik: Пашинян примет участие в саммите БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян завтра, 24 октября, вылетит в Казань, где проходит саммит БРИКС, сообщает Sputnik со ссылкой на источники. По их данным, господин Пашинян примет участие во второй части саммита в формате БРИКС+.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Саммит в Казани открылся вчера, 22 октября, и продлится два дня. Основная часть гостей прибудет в столицу Татарстана сегодня для участия в узком и расширенном заседании стран—участниц БРИКС. Накануне в Россию прилетели председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса. В общей сложности на саммит должны приехать главы 24 государств.
О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».