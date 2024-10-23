Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро проведут переговоры в среду в рамках саммита БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков подтвердил, что двусторонняя встреча запланирована в графике российского лидера: «Да, подтверждаю»,— сказал он журналистам, уточнив, что переговоры состоятся в среду.

Ранее Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите. Президент Венесуэлы отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным вопросы военно-технического сотрудничества, а также встретиться с лидерами других стран-участников БРИКС.

Анар Зейналов