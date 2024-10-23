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Коммерсантъ FM
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Мошенники в Telegram крадут аккаунты под видом «советов по безопасности»

В Telegram появилась новая мошенническая схема кражи учетных записей. Злоумышленники пишут пользователям с аккаунта под названием «Советы по безопасности» и отправляют предупреждение о скорой блокировке учетной записи. Затем они просят перейти по фишинговой ссылке в «системный центр».

Как пишет ТАСС, в рассылке злоумышленники утверждают, что получили информацию о мошеннических действиях с аккауантом получателя и это было «подтверждено их системами». Чтобы избежать блокировки, пользователю предлагают войти в некий «системный центр» и подтвердить свою учетную запись. В случае перехода по ссылке от пользователя требуют ввести номер телефона, пароль и код подтверждения из СМС. В результате аккаунт пользователя оказывается у мошенников.

В начале октября киберполиция России рассказала о мошеннической схеме, когда злоумышленники используют поддельные приказы ФСБ для обмана граждан. Для большей убедительности мошенники могут задействовать созданные нейросетями дипфейки. Чаще всего злоумышленники, представившиеся силовиками или руководителями, говорят о большой срочности, важности и секретности задачи, а также о больших рисках для компании.

О борьбе с мошенничеством в России — в материале «Ъ» «На госплатформе показался план денег».

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