Глава фонда в Италии призвал к «шоковой терапии» для повышения рождаемости

Политика премьер-министра Италии Джорджии Мелони по повышению рождаемости в Италии терпит неудачу, поскольку статистика показывает снижение рождаемости в стране, пишет The Times. Глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало считает, что в Италии нужно провести «шоковую терапию» из мер для исправления демографической ситуации.

По данным национального статистического агентства Istat, за семь месяцев 2024 года рождаемость в Италии снизилась на 4,6 тыс. детей, или 2,1%. За весь 2023 год родились 379 890 итальянцев, что на треть меньше, чем в кризисном 2008 году. В среднем итальянки рожают по одному ребенку (показатель составляет 1,21), тогда как для поддержания стабильной численности население нужно по два (2,1). Как отмечает Istat, многие женщины в Италии рожают первого ребенка в возрасте около 30 лет, и пары откладывают создание семьи из-за проблем с поиском стабильной работы и жилья.

По словам господина Де Пало, содержание ребенка до 18 лет обходится примерно в €178 тыс., а потом эти дети, вырастая, «эмигрируют, чтобы пополнить ВВП других стран». «Правительство добивается прогресса, но этого недостаточно. Италии нужна "шоковая терапия" — политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию»,— уверен он.

Глава итальянского агентства по изучению старения Роберто Бернабей считает, что для возвращения к среднему показателю в два ребенка потребуется пара поколений, а в Италии тем временем из 59 млн человек населения 1 млн — старше 90 лет. «Теперь у нас есть хорошее здоровье на 20–30 лет дольше. Давайте используем эти годы, чтобы компенсировать потери ВВП из-за нехватки молодежи. Выделите €100 млн на запуск 100 стартапов людьми старше 65 лет. Это просто, и вы увидите результаты уже завтра утром»,— предложил он.

В сентябре европейское агентство Euronews сообщило, что впервые с 1960 года число родившихся живыми детей в Евросоюзе (ЕС) упало ниже 4 млн, и в 2022 году родилось всего 3,88 млн детей. Самые низкие показатели рождаемости в ЕС — на Мальте (1,08), в Испании (1,16), Италии (1,24), Греции (1,32) и на Кипре (1,37). В 2023 году Италия выделила €1 млрд на меры по поддержке рождаемости, в том числе снижение социальных взносов для работающих матерей с двумя и более детьми.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Джорджа Мелони и Илон Маск обменялись любезностями».