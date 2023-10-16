Италия выделит €24 млрд на снижение налогов и иные меры стимулирования экономики

Сегодня, 16 октября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство страны собирается в 2024 году выделить €24 млрд на различные меры стимулирования экономики. Среди них — сокращение налогов, увеличение выплат работникам госсектора, включая врачей и полицию. Эти меры еще должны быть одобрены итальянским парламентом.

В частности, €10 млрд будет направлено на продление еще на один год снижения взимаемых с работников социальных взносов, в том числе пенсионных. Тем самым примерно 14 млн итальянских работников будут фактически получать на €100 в месяц больше. Еще €4,3 млрд пойдет на сокращение подоходного налога для работников с низким и средним уровнем дохода. €7 млрд будет направлено на повышение зарплат сотрудников госсектора. €1 млрд будет направлен на меры по поддержке рождаемости, в том числе снижение социальных взносов для работающих матерей с двумя и более детьми.

Расширение такого рода мер приведет к тому, что бюджетный дефицит Италии вырастет в следующем году с 3,6% ВВП до 4,3%. Ранее власти Италии уже заявляли, что бюджет на следующий год будет предусматривать увеличение бюджетного дефицита, тем самым страна не сможет к 2026 году достичь его уровня ниже 3%, требуемого ЕС. Рейтинговое агентство Fitch уже назвало сегодняшнее заявление «существенным смягчением финансово-бюджетной политики».

Яна Рождественская