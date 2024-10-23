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ВС Башкирии 11 ноября рассмотрит жалобу Рауфы Рахимовой на штраф

Верховный суд Башкирии 11 ноября рассмотрит апелляционную жалобу медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. В начале октября Кировский райсуд Уфы признал ее виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 30 тыс. руб. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали адвокаты Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов, представляющие интересы госпожи Рахимовой.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», поводом к судебному разбирательству послужили три поста, опубликованные Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте»: один в июле 2021 года, два других — в феврале и марте 2022 года.

Дело об административном правонарушении рассматривалось без участия госпожи Рахимовой, поскольку она находится в Турции.

Адвокаты Рауфы Рахимовой назвали административное производство политически мотивированным за критические публикации «Пруфов» в отношении республиканской власти. По их словам, Рауфа Рахимова с начала СВО «всячески помогала российским бойцам на фронте, беженцам из ДНР и ЛНР и пострадавшим от атак ВСУ в Курской области».

Венера Хисамова

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