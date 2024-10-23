Депутат из Екатеринбурга предложил гасить ипотеку за госсчет за четверых детей

В Екатеринбурге депутат городской думы Денис Хаванцев предложил меру, по которой государство полностью бы гасило долг по ипотеке после рождения четвертого ребенка в семье, сообщил он в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он пояснил, что государство должно компенсировать затраты на жилье в зависимости от количества детей. «Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает все, чтобы у тебя в семье появился ребенок, второй, третий, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25% его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился — 50%, третий — 75%, и четвертый — соответственно»,— предложил депутат.

Он также предложил сократить рабочий день для женщин, имеющих одного ребенка, чтобы они успевали уделять время ребенку и быту — по его словам, это «не сильно ударит по работодателю», а также ввести плавающий дополнительный выходной для женщин с двумя и более детьми, который они в том числе могут потратить на свой отдых.

В начале месяца директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок поддержала идею ввести налог на бездетность, так как «кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей».

Ирина Пичурина