Свердловская чиновница Гурченок поддержала идею ввести налог на бездетность

Директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок поддержала идею ввести налог на бездетность. Об этом она рассказала на форуме «Юридическая неделя на Урале», который проходит в Екатеринбурге с 7 до 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство соцполитики Свердловской области Фото: Министерство соцполитики Свердловской области

«Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей»,— передает ее слова издание «Вечерние Ведомости». Госпожа Гурченок подчеркнула, что «кто-то растит пятерых или семерых», а подоходный налог «они платят одинаково».

«Никто никогда не заставит человека быть хорошим семьянином»,— добавила она и предложила направить юридические «средства права» на решение этих вопросов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов «не пугать общество» налогами на бездетность. Напомним, 4 октября депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев сказал, что хотел бы вернуть налог на бездетность, который был во времена СССР. По его мнению, полученные с налога средства государство могло бы направить на модернизацию детских домов.

Виталий Красиков