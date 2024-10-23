За ночь сбили 14 БПЛА над Ростовской областью и Крымом

В течение ночи средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще десять БПЛА сбили над Крымом. Кроме того, экипажи Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что пострадавших и разрушений нет. В прошлый раз область подвергалась атаке 21 октября — было сбито 11 БПЛА, также обошлось без жертв. Об атаке на Крым в предыдущий раз сообщалось 10 октября, тогда уничтожили два беспилотника, никто не пострадал.