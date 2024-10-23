Над Ростовской областью сбито четыре беспилотника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в районе Новошахтинска было сбито четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По состоянию на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.

В течение прошлой ночи над Ростовской областью сбили 11 беспилотников, четыре из них — в районе Новошахтинска, еще один — в районе Чалтыря. В Мясниковском районе подавлено шесть беспилотников. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщал губернатор.