Во время пожара в свердловском поселке Монетный погибли четыре человека

В частном жилом доме в поселке Монетный (Свердловская область) во время пожара погибли четыре человека, среди них один ребенок, прокуратура организовала проверку. По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел ночью 15 октября на ул. Красноармейская.

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Согласно информации МЧС, огонь охватил 164 кв. м площади дома и надворных построек. Тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и восьмилетнего мальчика были обнаружены при тушении. Пожар потушили при помощи 11 пожарных и четырех единиц техники, на месте возгорания работают дознаватели МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления, точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.

В начале октября в Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели четырех человек во время пожара в городе Артемовский по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), среди погибших оказался подросток.

Ирина Пичурина