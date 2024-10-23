Следствие ужесточило обвинение фигурантам дела о подготовке подрыва двух АЭС

Следователи предъявили новые обвинения гражданам Украины Александру Майструку и Эдуарду Усатенко по делу о диверсиях на Ленинградской и Калининской АЭС в преддверии 9 мая 2023 года. Соответствующие документы есть в распоряжении ТАСС.

Изначально фигурантам дела были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). В материале ТАСС говорится, что теперь Александру Майструку и Эдуарду Усатенко также предъявлены обвинения по:

ст. 205.3 и 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельностей);

ст. 222 (хранение и перевозка огнестрельного оружия);

ст. 217 (контрабанда);

ст. 205 (теракт в составе организованной группы).

Всего по делу о планировании терактов на АЭС проходят три человека — граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, а также Юрий Кищак, имеющий двойное гражданство. 25 мая 2023 года ФСБ сообщила о задержании первых двух и объявлении третьего в розыск. По версии следствия, завербованным украинской разведкой мужчинам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС. В ФСБ сообщали, что украинские спецслужбы рассчитывали, что подрыв опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций приведет к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсантов не пустили к АЭС».