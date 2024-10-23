В Мексике арестован подозреваемый в убийстве священника

В Мексике арестовали подозреваемого в убийстве священника и правозащитника Марсело Переса. 20 октября двое неизвестных застрелили его в штате Чьяпас после того, как он провел мессу. В сообщении прокуратуры штата имя подозреваемого фигурирует как Эдгар Н.

Сообщение прокуратуры приводит AFP. В нем говорится, что следователи установили личность подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Задержан ли второй нападавший, не уточняется.

20 октября в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас двое мужчин подъехали к машине 51-летнего священника на мотоциклах и выстрелили в него. На похоронах священника присутствовали сотни человек. СМИ пишут, что Марсело Перес был известным активистом, выступавшим за права человека. В материале AFP говорится, что священнику поступали угрозы после того, как он начал выступать за борьбу с наркоторговлей в штате.