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Коммерсантъ FM
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На Кубе энергоснабжение восстановили у 70% потребителей

Министерство энергетики Кубы сообщило, что подача электричества возобновлена для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electricа. Полное отключение электричества на острове произошло 17 октября.

«Сегодня в 6:00 (13:00 по мск.— "Ъ") 70,89% потребителей Union Electrica на Кубе получили электричество. Продолжается восстановление систем и расширение покрытия страны электроснабжением»,— говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

На западе и северо-востоке Кубы, а также в столице Гаване энергоснабжение восстановлено на 95%. На остальной части острова подачу электричества возобновили для 40–60% населения.

17 октября правительство Кубы сообщило о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе, что привело к полному отключения энергосистемы страны. Без света осталось около 10 млн человек. Подачу электроэнергии начали восстанавливать 19 октября, но снова прекратили в ночь 20 октября.

О том, как отключения света повлияли на туристов,— в материале «Ъ FM» «Тур формата "все выключено"».

Фотогалерея

Куба без света

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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

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Гавана, Куба. Местные жители идут вдоль дороги

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Городская площадь без освещения

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Мужчина везет велосипед по улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Митинг против отключения электроэнергии

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобильное движение по неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Здание отеля Nacional

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Улица без электричества

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Игра во фрисби на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители готовят еду на открытом огне

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители подсвечивают фонариками предметы на улице

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Женщина в зале ресторана

Фото: Reuters / Norlys Perez

Гавана, Куба. Автомобиль на неосвещенной улице

Фото: Reuters / Norlys Perez

Баута, Куба. Женщина и мальчик пытаются поймать попутную машину

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Вид на город

Фото: Norlys Perez / Reuters

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

Гавана, Куба. Местные жители на неосвещенной улице

Фото: Ramon Espinosa / AP

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