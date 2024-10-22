СКР возбудил дело из-за гибели человека в массовой драке в кафе Богдановича

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за гибели человека в массовой драке в кафе Богдановича. Дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

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По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых, драка произошла во время празднования юбилея местного жителя. «Все участники криминальной истории сотрудниками уголовного розыска уже установлены. Драка вспыхнула не в самом увеселительном заведении, а в его фойе»,— рассказал полковник Горелых.

На данный момент СКР собирает доказательства и выясняет обстоятельства инцидента. «По итогам расследования действиям всех участников конфликта будет дана объективная правовая оценка»,— добавили в СКР.

Напомним, ранее Свердловский областной суд отправил в колонию участников массовой драки с двойным убийством. Конфликт возник после того, как один из подсудимых продал потерпевшим автомобиль, однако машину не сняли с регистрации, поэтому ему стали приходить многочисленные штрафы за нарушение ПДД.

Виталий Красиков