Штрафы довели до резни

Свердловский областной суд приговорил уроженцев Таджикистана Гафора Гафорзоду и Илеса Бобиева к длительным срокам колонии строгого режима за убийство двух человек во время массовой драки в июне 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, они намеревались убить еще троих, но не сумели довести задуманное до конца. Конфликт возник после того, как один из подсудимых продал потерпевшим автомобиль, однако машину не сняли с регистрации, поэтому ему стали приходить многочисленные штрафы за нарушение ПДД. По словам адвокатов, подсудимые вину не признали и планируют обжаловать вынесенный приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гафор Гафорзода и Илес Бобиев

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Гафор Гафорзода и Илес Бобиев

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Массовая драка уроженцев Таджикистана произошла ночью 12 июня 2023 года в Екатеринбурге на ул. Академика Бардина. По версии следствия, изначально конфликт возник между Темуром Исмаиловым и Гафором Гафорзодом. Для разрешения недопонимания они договорились о личной встрече. На нее Исмаилов взял с собой Хофиза Ниеззоду и еще четверых товарищей. Гафор Гафорзода позвал троих приятелей, в том числе, Илеса Бобиева.

Встретившись, оппоненты спокойно общались 5-10 минут, после чего между ними разгорелась словесная перепалка, «носившая малозначительный повод». Завязалась массовая драка. «Подсудимые были в составе меньшей группы, однако они не намерены были уступать в данном противостоянии. Вооружившись заранее взятыми ножами, злоумышленники, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны»,— сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, первым напал Гафорзода на Хофиза Ниеззоду и несколько раз ударил его ножом. Потом Илес Бобиев нанес ножевые ранения Темуру Исмаилову. Жертвы скончались на месте происшествия.

Затем, по версии следствия, подсудимые хотели убить еще троих участников драки — Сипара Юсупова, Кенджибоя Назарзоду и Рамиза Навруззоду. Гафор Гафорзода ударил Сипара Юсупова ножом, Илес Бобиев начал наносит ему удары по голове, отчего потерпевший потерял равновесие и упал на землю. Затем Илес Бобиев ударил по лицу Кенджибоя Назарзоду, после чего применил нож.

Рамиз Навруззода, «опасаясь за свою жизнь и здоровья, попытался скрыться с места происшествия», однако вооруженные ножами нападавшие догнали его у соседнего дома. Гафорзада ударил его кулаками и ножом. Убийцы не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Подсудимые, расправившись с оппонентами, скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валери Горелых, один из них успел уехать из страны, правоохранители задержали его в Казахстане и экстрадировали на территории России для проведения следственных действий. Второй скрывался на конспиративной квартире в Челябинской области.

В четверг, 3 октября, Свердловский областной суд под председательством судьи Андрея Неретина приговорил Гафора Гафорзоду и Илеса Бобиева к 15 и 16 годам колонии строгого режима по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд взыскал с них по 2 млн руб. в качестве моральной компенсации потерпевшим.

Перед оглашением приговора подсудимые переговаривались между собой и улыбались. Увидев журналистов, начали позировать для фото, но от общения отказались.

После заседания адвокат Гафора Гафорзоды Елена Иванова сообщила, что подсудимые ни по одному из эпизодов не признали вину. По ее словам, они не планировали совершать убийство. «Один другому продал автомобиль, но машину не переоформили, в связи, с чем появились штрафы ГИБДД на сумму более 30 тыс. руб. Поэтому они и собрались все вместе»,— отметила госпожа Иванова. Она подчеркнула, что с приговором не согласна и планирует его обжаловать. По ее словам, на рукоятке ножа не было обнаружено отпечатков пальцев ее подзащитного.

Мария Шараева