Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В детсады Карпинска поступило 288 кг молочной продукции с неверным сроком годности

С 14 по 18 октября в детские сады Карпинса (Свердловская область) поступило 288 кг молока и сыра с ошибочным сроком годности. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило поставщику предостережение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, поставщик указал на трех видах продукции разные сроки годности, однако объединил их и указал в документах одну дату. «В нарушение требований ст. 17 технического регламента Таможенного союза»,— добавили в ведомстве. Россельхознадзор порекомендовал поставщику принять меры по устранению замечаний.

Напомним, ранее сотрудники Россельхознадзора в пробах копченой колбасы одного из предприятий в Свердловской области обнаружили антибиотик офлоксацина.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...