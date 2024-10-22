В детсады Карпинска поступило 288 кг молочной продукции с неверным сроком годности

С 14 по 18 октября в детские сады Карпинса (Свердловская область) поступило 288 кг молока и сыра с ошибочным сроком годности. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило поставщику предостережение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, поставщик указал на трех видах продукции разные сроки годности, однако объединил их и указал в документах одну дату. «В нарушение требований ст. 17 технического регламента Таможенного союза»,— добавили в ведомстве. Россельхознадзор порекомендовал поставщику принять меры по устранению замечаний.

Напомним, ранее сотрудники Россельхознадзора в пробах копченой колбасы одного из предприятий в Свердловской области обнаружили антибиотик офлоксацина.

Виталий Красиков