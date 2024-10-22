Си Цзиньпин выбрал китайский лимузин, чтобы ездить по Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин для передвижения по Казани в дни саммита БРИКС выбрал лимузин Hongqi китайского производства. Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди остановились на российском Aurus. Об этом сообщают «РИА Новости».

На лимузине Hongqi Си Цзиньпин прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот же автомобиль встретил председателя КНР в казанском аэропорту.

Ранее стало известно, что лидерам стран, приехавшим на саммит БРИКС, предложат российские автомобили Aurus для движения по Казани. VIP-гостям планировали предоставить три модели российской марки: Aurus Arsenal, Senat Long и Komendant.

Диана Соловьёва