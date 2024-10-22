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Коммерсантъ FM
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Финский Fortum через суд Нидерландов решил взыскать €800 млн с российской «дочки»

Финский энергоконцерн Fortum инициировал разбирательство в гражданском суде Нидерландов в отношении российской «Форвард Энерго» (бывшее ПАО «Фортум»). Последняя ранее была подконтрольна финскому концерну, а сейчас находится под управлением Росимущества. Fortum хочет взыскать с российской компании выданные им ранее внутригрупповые займы на сумму €600 млн. Сумма вместе с процентами и пени за просрочку составляет €800 млн, сообщила пресс-служба концерна.

«ПАО "Форвард Энерго" допустила дефолт по всем межфирменным займам. Большинство этих займов достигли даты погашения и не были погашены. Кроме того, PAO Forward Energo не выплатила проценты, причитающиеся по всем займам»,— говорится в сообщении на сайте Fortum. Концерт ожидает, что судебное разбирательство займет несколько лет.

Весной 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому временное управление долей Fortum и немецкой компании Uniper в «дочках» «Фортум» и Unipro передается под контроль России. После этого финский концерн уведомил российскую сторону, что планирует добиваться от Москвы в международном суде компенсации за потерянные активы и инвестиции в России. В феврале 2024 года Fortum подал иск против России. В компании сообщили, что передача активов привела к «полной финансовой деконсолидации» и их обесцениванию.

Подробнее — в материале «Ъ» «С использованием тяжебного положения».

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