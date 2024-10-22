На 76-м году жизни умер экс-редактор газеты «Уральский рабочий» Сергей Медведев

Бывший редактор газеты «Уральский рабочий» Сергей Медведев умер на 76-м году жизни, сообщил Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Медведев

Фото: Свердловский творческий союз журналистов Сергей Медведев

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

По данным источника портала E1.ru, тело нашли в квартире на ул. Постовского в Екатеринбурге. «Жена сидела в соседней комнате, услышала выстрел и прибежала. Муж лежал в крови»,— сказал источник. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

Сергей Медведев с 1983 по 1998 год возглавлял журнал «Уральские нивы». С 1999 по 2001 год был бильд-редактором и ответственным редактором газеты «Уральский рабочий». Затем до 2005 года являлся главредом газеты «За тяжелое машиностроение». «После выхода на пенсию активно приобщился к деятельности первичной ветеранской организации журналистов "Уральского рабочего"»,— рассказали в СТСЖ.

Напомним, ранее в Екатеринбурге умер экс-журналист «Комсомольской правды» Александр Беляев. Ему было 67 лет.

Виталий Красиков