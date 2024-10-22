Путин: Татарстан может гордиться своими талантливыми людьми и темпами развития

Президент России Владимир Путин на встрече с главами государств в рамках саммита БРИКС рассказал, что Татарстан может гордиться своими талантливыми и трудолюбивыми людьми и темпами развития. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Он может гордиться своими людьми — трудолюбивыми, талантливыми — и своими темпами развития»,— заявил президент РФ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по прилету в Казань рассказал, что давно хотел побывать в Татарстане.

Диана Соловьёва