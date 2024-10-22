Житель Югры получил 3 года условно за посылку с таблетками из интернета

Житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год за посылку с анаболиками из Казахстана, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. В отношении него рассматривалось дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК.РФ (незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).

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19-летний житель ХМАО увидел в интернете рекламу «Набери 15 килограмм за месяц» и заказал 200 таблеток с анаболиками на сумму чуть более 6 тыс. руб. Он знал, что такие препараты относятся к категории сильнодействующих и запрещены к международной перевозке, поэтому попросил продавца положить таблетки на дно банки, а сверху замаскировать их.

Таможенники задержали заказчика таблеток совместно с сотрудниками МВД, когда он получил посылку. При вскрытии обнаружили по 100 штук таблеток «Methandienone-10» и «Turinabol-10», вместе с ними лежали протеиновые батончики. Экспертиза подтвердила, что в таблетках содержалось в общей сложности 23,91 г тестостерона.

Ранее в аэропорту Кольцово у пассажира рейса Анталья — Екатеринбург изъяли шесть литров дорогостоящего алкоголя. Этот объем превысил максимально допустимую норму в три литра.

Анна Капустина