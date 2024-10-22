Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что в рамках проведения «перекрестных» годов культуры в странах планируется провести более 400 мероприятий:

«Крепнут и гуманитарные связи: проводятся мероприятия в рамках "перекрестных" годов культуры, всего их планируется более 400 с обеих сторон».

2024 и 2025 годы провозглашены перекрестными Годами культуры России и Китая в мае текущего года во время встречи руководителей стран в Китае.

Во время встречи с Председателем КНР Владимир Путин также сообщил, что товарооборот между государствами увеличился на 4,5% за первые восемь месяцев 2023 года.

Влас Северин