Коробченко: Татарстану в Эфиопии может быть интересна добыча полезных ископаемых

Министр промышленности Татарстана Олег Коробченко после завершения круглого стола «Татарстан — Эфиопия» отметил, что помимо кофе и лития республике будет интересно сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, в том числе добыча руды, золота и драгоценных камней.

«Поедем, будем смотреть, будем предлагать нашим предприятиям, нашим промышленникам заняться и добычей»,— сообщил министр.

Замминистра сельского хозяйства Рустем Гайнуллов со своей стороны отметил, что Татарстан готов поставлять в Эфиопию сельхозпродукцию: молоко, более 1,5 млн тонн зерна, сахарный песок и др.

Замминистра также отметил, что на сегодняшний день из Эфиопии в Татарстан импортируют кофе на 41 тыс. долларов, экспорта не было вообще.

«У нас есть готовая продукция и сырье, которые мы нацелены экспортировать. У нас в республике работают 258 экспортных компаний. Мы работаем в 52 странах ежегодно. Мы наращиваем свой экспорт»,— подчеркнул Рустем Гайнуллин.

Зарина Акбирова