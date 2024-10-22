В Свердловской области число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 18%

В сентябре жителям Свердловской области было выдано 53,6 тыс. шт. кредитных карт, что на 17,8% ниже показателей августа (65,2 тыс. ед.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц сократилось на 18% — до 53,6 тыс. шт.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц сократилось на 18% — до 53,6 тыс. шт.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным НБКИ, Свердловская область находится на седьмом месте по количеству оформленных кредитных карт среди субъектов. Всего по России в сентябре было оформлено 1,75 млн ед. новых кредитных карт, что является минимальным значением с начала года. За месяц количество снизилось на 16,3% (в августе — 2,09 млн. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача новых «кредиток» сокращается четвертый месяц подряд из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки.

«В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается»,— пояснил он.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в сентябре в Свердловской области было выдано 12,7 млрд руб. потребительских кредитов, что на 26,6% ниже показателей августа (17,3 млрд руб.).

Анастасия Таначева