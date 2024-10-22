Президент Сербии не приедет на саммит БРИКС из-за встреч с европейскими лидерами

Александар Вучич пропустит саммит БРИКС, который пройдет в Казани, из-за ранее запланированных встреч с лидерами европейских стран. Сербию на мероприятии представит вице-премьер Александар Вулин. Об этом президент Сербии заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Когда я получил приглашение от президента Путина, переговоры с Дональдом Туском уже велись. Он подтвердил визит, и я не мог изменить планы. В ближайшие дни меня ждут встречи с премьер-министрами Словакии Робертом Фицо и Венгрии Виктором Орбаном, а также с Туском и греческим премьером Кириакосом Мицотакисом»,— пояснил Вучич.

Несмотря на отсутствие Александара Вучича, Сербию на саммите БРИКС представит делегация во главе с вице-премьером Александаром Вулиным, а также министры обороны, экономики и международного экономического сотрудничества. «Мы не присоединились ни к одной из 44 санкционных деклараций против России, и Путин это высоко ценит. Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию»,— подчеркнул президент.

Сегодня в Казани начинается саммит лидеров стран БРИКС, который продлится до 24 октября. Ожидается участие делегаций из более чем 30 стран.

Анар Зейналов