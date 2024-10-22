Ростех запустил серийное производство станков для авиации

Холдинг «СТАН», входящий в структуру Ростеха, начал серийный выпуск новых портальных центров с числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки деталей гражданских самолетов. Оборудование полностью произведено из российских комплектующих, ранее подобные станки в стране не выпускались. Оборудование уже установлено на Казанском авиационном заводе, к 2025 году там появится еще один станок, сообщает пресс-служба Ростеха.

Новые станки позволяют изготавливать крупные металлические заготовки, включая детали крыла длиной до 24 метров. Центры с ЧПУ могут выполнять до десяти операций по программе и производить различные элементы планера. Станки оснащены подвижным столом, что облегчает работу оператора, и поддерживают обработку сложных изделий из стали, титана, алюминия и неметаллов.

Сегодня стало известно, что производственные мощности Казанского авиационного завода будут полностью обновлены к концу 2026 года.

Анар Зейналов