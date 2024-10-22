С начала 2025 года МРОТ увеличится до 22 440 рублей

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22440 рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

МРОТ увеличится на 16,6% с 1 января 2025 года. Сейчас минимальный размер оплаты составляет 19 242 руб. в месяц.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников»,— говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Законопроект реализуют за счет средств, предусмотренных на 2025 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы России.

Сегодня стало известно, что в проекте бюджета Чувашии с 1 января 2025 года заложили средства для увеличения МРОТ на 16,6%. По прогнозам собственные доходы республики вырастут на 10 млрд руб.

Диана Соловьёва