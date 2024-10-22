В 2025 году собственные доходы Чувашии могут вырасти на 10 млрд рублей

В 2025 году прогнозируется, что собственные доходы Чувашии вырастут на 10 млрд руб. (на 23,1%) и составят 64,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

В проекте республиканского бюджета в 2025 году прогнозируются доходы в размере 95,3 млрд руб. Около 11,1 млрд руб. заложили на дополнительные инструменты федерального финансирования. Их привлекают на индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, строительство школ, создание мусоросортировочных комплексов и развитие общественного транспорта.

Как рассказал министр финансов Михаил Ноздряков, сейчас проект федерального бюджета для регионов распределил только 12,5% межбюджетных трансфертов. Расходы определили в объеме 97,1 млрд руб. Из них почти 60% (59 млрд руб.) направят на социально-культурную сферу:

27,8 млрд руб. — на образование;

19,8 млрд руб. — на социальную политику;

17,6 млрд руб. — на национальную экономику.

«На развитие отраслей экономики в проекте республиканского бюджета предусмотрено 19,5 млрд руб. Это на 1,8 млрд руб. или 10,2% больше, чем в первоначальном бюджете 2024 года»,— рассказал Михаил Ноздряков.

На следующие три года в бюджете учли 17,6 млрд руб. на 18 региональных проектов в рамках новых национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Молодежь и дети», «Кадры» и др.).

9,5 млрд руб. направят на строительство 85 объектов и на проектирование 25 объектов. По сравнению с 2023 годом в проекте в 8 раз выросли инвестиции в инфраструктуру в сфере туризма — с 52,6 млн руб. до 433 млн руб. в 2025 году. С января следующего года заложили средства на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6%.

Диана Соловьёва