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Коммерсантъ FM
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Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина рядом с Казанью сопровождал российский истребитель, передает агентство «Синьхуа». Председатель КНР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

В международном аэропорту Казани Си Цзиньпина встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Председателя КНР, как и других иностранных лидеров, по прилете в аэропорту встречали чак-чаком и караваем. На полях саммита у председателя КНР запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит БРИКС в Казани начался сегодня, 22 октября, и продлится до 24 октября. Ожидается, что в мероприятии поучаствуют делегации из 33 стран, в том числе 24 первых лица государств, а также генеральные и государственные секретари международных организаций.

О деятельности объединения — в материале «Ъ FM» «Казань встречает БРИКС».

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