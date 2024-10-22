В Тюменской области до конца 2024 года откроются 5 образовательных учреждений

В Тюменской области до конца 2024 года планируют открыть пять образовательных учреждений, сообщил во время прямой линии губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Школа и детский сад появятся в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени. В селе Казанское (Вагайский район) также появится школа, в поселке Московский (Тюменский район) — школа с дошкольным отделением. По словам господина Моора, в рамках замены деревянных школ в 2025-2026 годы в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще семь школ.

С 2023 года в регионе были введены семь школ на более чем 5 тыс. мест. По словам губернатора, несмотря на паводок, весной были открыты две школы в селе Овсянниково и селе Карагай Тюменского района.

Глава региона напомнил, что в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию новый главный учебный корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По данным на начало октября, в Тюмени подрядчик завершает отделку внутри здания и на фасаде нового корпуса ТюмГУ. В части помещений уже начали устанавливать мебель и оборудование.

Полина Хабарова