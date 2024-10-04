Тюменские власти показали, как выглядит новый корпус ТюмГУ

В Тюмени подрядчик завершает отделку внутри здания и на фасаде нового корпуса Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в части помещений уже начали устанавливать мебель и оборудование.

«На площади 33 тыс. кв. м разместятся 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и семь коворкингов»,— сказано в сообщении.

Строительство корпуса оценивается в 4,5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых выделены из федерального бюджета. Учебно-лабораторный корпус возводит строительная компания «Мостострой-11». Здание главного корпуса университета на улице Республики, 9 было снесено в ноябре 2021 года.

Полина Хабарова